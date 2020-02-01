Дуэт Барбора Крейчикова/Никола Мектич стал победителем Открытого чемпионата Австралии в миксте. В финале они обыграли Бетани Маттек-Сэндз и Джейми Маррея — 5:7, 6:4, 10:1.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова/Никола Мектич (Чехия/Хорватия, 5) — Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей (США/Великобритания) — 5:7, 6:4, 10:1