Барбора Крейчикова и Никола Мектич — победители Australian Open в миксте
16:01
Дуэт Барбора Крейчикова/Никола Мектич стал победителем Открытого чемпионата Австралии в миксте. В финале они обыграли Бетани Маттек-Сэндз и Джейми Маррея — 5:7, 6:4, 10:1.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Финал
Барбора Крейчикова/Никола Мектич (Чехия/Хорватия, 5) — Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей (США/Великобритания) — 5:7, 6:4, 10:1
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