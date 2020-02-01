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Барбора Крейчикова и Никола Мектич — победители Australian Open в миксте

16:01

Дуэт Барбора Крейчикова/Никола Мектич стал победителем Открытого чемпионата Австралии в миксте. В финале они обыграли Бетани Маттек-Сэндз и Джейми Маррея — 5:7, 6:4, 10:1.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова/Никола Мектич (Чехия/Хорватия, 5) — Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей (США/Великобритания) — 5:7, 6:4, 10:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2020/23/2/

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