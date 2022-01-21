Бадоса обыграла Костюк в третьем круге Australian Open
Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертый круг Australian Open.
В третьем круге Бадоса победила украинку Марту Костюк в трех сетах — 6:2, 5:7, 6:4.
В четвертом круге турнира испанка встретится с победителем матча Мэдисон Кис (США) — Ван Цян (Китай).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Паула Бадоса (Испания, 8) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 5:7, 6:4
Новости