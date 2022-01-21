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Сегодня, 07:24

Бадоса обыграла Костюк в третьем круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Бадоса победила украинку Марту Костюк в трех сетах — 6:2, 5:7, 6:4.

В четвертом круге турнира испанка встретится с победителем матча Мэдисон Кис (США) — Ван Цян (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса (Испания, 8) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 5:7, 6:4

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