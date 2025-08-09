Бадоса объяснила причину снятия с US Open

Испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что пропустит US Open-2025, поскольку хочет полностью сосредоточиться на своем здоровье.

В основной сетке Открытого чемпионата США 12-ю ракетку мира заменит швейцарка Жиль Тайхман.

«Открытый чемпионат США всегда много значил для меня, и с ним у меня связаны одни из самых особенных воспоминаний. Я хочу поблагодарить всех за постоянную поддержку. Прямо сейчас мне нужно сосредоточиться на своем здоровье и восстановлении, чтобы вернуться более сильной и готовой снова участвовать в соревнованиях», — написала спортсменка в своих соцсетях.

Ранее из-за травмы спины Бадоса пропустила турниры в Монреале и Цинциннати. Последний раз она выходила на корт 30 июня.

Открытый чемпионат США 2025 года пройдет в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.