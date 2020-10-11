Бабош и Младенович стали чемпионками Roland Garros в парном разряде
14:33
Француженка Кристина Младенович и теннисистка из Венгрии Тимеа Бабош выиграли Roland Garros в парном разряде.
В финале Младенович и Бабош обыграли пару Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук — 6:4, 7:5.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Финал
Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) — Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 14) — 6:4, 7:5
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