Бабош и Младенович стали чемпионками Roland Garros в парном разряде

Француженка Кристина Младенович и теннисистка из Венгрии Тимеа Бабош выиграли Roland Garros в парном разряде.

В финале Младенович и Бабош обыграли пару Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук — 6:4, 7:5.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Финал

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) — Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 14) — 6:4, 7:5