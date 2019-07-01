Азаренко вышла во второй круг Уимблдона

Представительница Белоруссии Виктория Азаренко пробилась во второй круг Уимблдона. В матче первого раунда она обыграла француженку Ализе Корне - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

В другом матче дня представительница Китая Чжан Шуай переиграла Каролин Гарсию из Франции - 6:4, 6:0.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Ализе Корне (Франция) - 6:4, 6:4

Чжан Шуай (Китай) - Каролин Гарсия (Франция, 23) - 6:4, 6:0