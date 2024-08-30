Ван выбила Азаренко с Открытого чемпионата США
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на Открытом чемпионате США-2024.
В матче третьего круга 20-я ракетка мира уступила китаянке Ван Яфань со счетом 4:6, 6:3, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.
В следующем круге Ван встретится с испанкой Паулой Бадосой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ван Яфань (Китай) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 20) — 6:4, 3:6, 6:1
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