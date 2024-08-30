Ван выбила Азаренко с Открытого чемпионата США

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на Открытом чемпионате США-2024.

В матче третьего круга 20-я ракетка мира уступила китаянке Ван Яфань со счетом 4:6, 6:3, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

В следующем круге Ван встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ван Яфань (Китай) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 20) — 6:4, 3:6, 6:1