Азаренко в трех сетах обыграла Богдан в первом круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла румынку Ану Богдан в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 58 минут и завершился со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2.

Белоруска ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 19. На счету Богдан — пять эйсов, три двойные и семь реализованных брейк-пойнтов из 15.

Азаренко во втором круге тцрнира сыграет с немкой Андреей Петкович.

В другом матче первого круга американка Элисон Риске победила украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:3, 6:3. Во втором круге «Ролан Гаррос» Риске встретится с Игой Свентек.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Ана Богдан (Румыния) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2

Элисон Риске (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 6:3