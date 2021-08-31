Азаренко в двух сетах победила Мартинцову в первом круге US Open
01:31
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом круге US Open обыграла чешку Терезу Мартинцову со счетом 6:4, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Белоруска сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.
Во втором круге Азаренко встретится с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Ярослава Шведова (Казахстан).
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