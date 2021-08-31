Азаренко в двух сетах победила Мартинцову в первом круге US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом круге US Open обыграла чешку Терезу Мартинцову со счетом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Белоруска сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Азаренко встретится с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Ярослава Шведова (Казахстан).