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Азаренко в двух сетах победила Мартинцову в первом круге US Open

01:31
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом круге US Open обыграла чешку Терезу Мартинцову со счетом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Белоруска сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Азаренко встретится с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Ярослава Шведова (Казахстан).

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Сергей Разин все материалы автора

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