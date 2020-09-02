Азаренко уверенно вышла во второй круг US Open
02:28
Белоруска Виктория Азаренко вышла во второй круг US Open. В двух сетах она выиграла у Барбары Хаас из Австраии, отдав сопернице только 3 сета.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) - Барбара Хаас (Австрия) — 6:1, 6:2
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/11/5/