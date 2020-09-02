Азаренко уверенно вышла во второй круг US Open

Белоруска Виктория Азаренко вышла во второй круг US Open. В двух сетах она выиграла у Барбары Хаас из Австраии, отдав сопернице только 3 сета.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Барбара Хаас (Австрия) — 6:1, 6:2