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Сегодня, 05:08

Азаренко обыграла Свитолину в третьем круге Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в третьем круге турнира Australian Open. В двух сетах она обыграла украинку Элину Свитолину — 6:0, 6:2.

Следующей соперницей Азаренко будет победительнца матча Барбора Крейчикова — Елена Остапенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Элина Свитолина (Украина, 15) — 6:0, 6:2

Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
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