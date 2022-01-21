Азаренко обыграла Свитолину в третьем круге Australian Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в третьем круге турнира Australian Open. В двух сетах она обыграла украинку Элину Свитолину — 6:0, 6:2.
Следующей соперницей Азаренко будет победительнца матча Барбора Крейчикова — Елена Остапенко.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Элина Свитолина (Украина, 15) — 6:0, 6:2
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