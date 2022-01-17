Азаренко — о Джоковиче: «Думаю, что из этой ситуации никто не вышел победителем»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала ситуацию с депортацией сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии.

«Я думаю, что он — не единственный человек, который был не прав в этой ситуации, потому что было слишком много вопросов, я думаю, ко всем. С самого начала правила должны были быть черным по белому, не надо было добавлять вот этого серого. А потом, дальше, уже какой-то цирк пошел, на самом деле.

Думаю, что из этой ситуации никто не вышел победителем. Ничего хорошего не получилось. Надеюсь, в следующий раз правила с самого начала будут более четкими, чтобы не было никаких шансов обойти их. Я всегда придерживаюсь этой позиции, хотя привилегии, конечно, у топовых игроков всегда бывают. Но это, я думаю, немного другое, когда вокруг пандемия, когда речь идет о здоровье людей, нации. Это другой вопрос», — приводит слова Азаренко YouTube-канал Eurosport.

16 января Джокович покинул Австралию, где ему аннулировали визу. Федеральный суд страны принял решение депортировать теннисиста из страны.

Первая ракетка мира не сыграет на Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января, и потеряет 2000 очков рейтинга ATP.