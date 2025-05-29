Азаренко проиграла Кенин во втором круге «Ролан Гаррос»
Белоруска Виктория Азаренко покинула «Ролан Гаррос» — 2025.
Во втором круге двукратная победительница Australian Open уступила американке Софии Кенин со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Матч длился 2 часа 1 минуту.
30-я ракетка мира Кенин в третьем круге встретится с соотечественницей Мэдисон Киз.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
София Кенин (США, 31) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7:6 (7:5), 6:4
Источник: Сетка Ролан Гаррос
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