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Азаренко проиграла Кенин во втором круге «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев

Белоруска Виктория Азаренко покинула «Ролан Гаррос» — 2025.

Во втором круге двукратная победительница Australian Open уступила американке Софии Кенин со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Матч длился 2 часа 1 минуту.

30-я ракетка мира Кенин в третьем круге встретится с соотечественницей Мэдисон Киз.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США, 31) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7:6 (7:5), 6:4

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Ролан Гаррос
Виктория Азаренко
София Кенин
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