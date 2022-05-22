Доминик Тим прокомментировал поражение в первом круге «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение в первом круге «Ролан Гаррос».

Спортсмен проиграл боливийцу Уго Дельену в трех сетах — 3:6, 2:6, 4:6.

«Это был не самый лучший матч, но что есть, то есть. Уровень всех игроков здесь очень высок. Ничего неожиданного не произошло. Это больно, я много работал, но я должен принять это. У меня нет серьезных физических проблем, у меня нет психологических проблем, даже если я много промахиваюсь. На тренировках с форхендом все в порядке, но в матчах все иначе. В моих ударах пока не хватает мощи. Первая подача не приносит достаточного результата. Потребуется время, пока все снова будет в порядке», — приводит слова Тима Tennis Majors.

194-я ракетка мира заявил, что ему нужно время, чтоб вернуться на прежний уровень.

«Мне нужно терпение. Уйдет еще несколько месяцев, чтобы я мог сказать: «Да, я способен снова обыгрывать таких ребят. Это не самое приятное чувство — идти на турнир «Большого шлема» или турнир ATP, понимая головой, что на практике все не идеально», — сказал австриец.

Также Тим заявил, что подумывает перейти на «Челленджеры».

Теннисист потерпел 11-е поражение подряд и второй год подряд вылетел в первом круге «Ролан Гаррос».