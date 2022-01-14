Австралийский экс-чиновник предположил, что Джокович будет бороться за право выступить на Australian Open-2022

Бывший заместитель секретаря Министерства иммиграции Австралии Абуль Ризви рассказал, как могут развиваться события в связи с депортацией первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Это значит, что Джокович сейчас должен быть взят под стражу, — приводит слова Ризви The Guardian. — Полагаю, что его вернут в тот же отель для содержания под стражей, в котором был раньше.

Возможно, адвокаты будут добиваться пересмотра этого решения в суде, который должен будет рассмотреть любое заявление со стороны Джоковича. Его захотят осовободить тем или иным способом.

Может быть, что министру поручат освободить господина Джоковича по промежуточной визе, чтобы он смог выступить на Открытом чемпионате Австралии. Судья также рассмотрит подобный вариант и вынесет решение".

Напомним, сегодня, 14 января, стало известно, что виза первой ракетки мира аннулирована самоличным решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука. Серб должен быть депортирован из страны и, по всей видимости, не сможет принять участие в Australian Open-2022.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован, однако суд 10 января отменил это решение.