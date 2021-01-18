Австралия отказала теннисистам в ослаблении карантина

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс исключил послабления в правилах изоляции для иностранных участников Открытого чемпионата Австралии после многочисленных жалоб со стороны теннисистов на суровые условия карантина.

72 игрока из 256, заявленных в основные сетки, сейчас заперты в своих гостиничных номерах из-за того, что во время перелета контактировали с носителем вируса. Остальным с завтрашнего дня будет позволено тренироваться на специально отведенных кортах, но не более, чем пять часов в день. Спортсмены опасаются, что таким образом потеряют с трудом набранную форму, что чревато травмами на Australian Open.

Первая ракетка мира Новак Джокович направил в оргкомитет турнира письмо с предложениями ослабить карантин. Среди требований — сократить при наличии отрицательных тестов 14-дневный срок изоляции, разрешить игрокам контактировать с тренерами и позволить за свой счет переехать из отелей в дома с частными кортами. Однако, как сообщает AP, Дэниел Эндрюс исключил любые послабления. По его словам, все спортсмены заранее были предупреждены об условиях карантина, в том числе о том, что нахождение на одном борту с зараженным приведет к строгой изоляции. Хотя, учитывая количество пострадавших из-за контакта с носителями вируса во время перелета, может быть создан «пузырь в пузыре», и 72 несчастных все-таки получат возможности тренироваться за пределами номера при соблюдении дополнительных мер.

(Олег Шамонаев)