Де Минаур вышел в 1/8 финала Australian Open
Австралиец Алекс Де Минаур обыграл француза Бенжамена Бонзи в третьем круге Australian Open-2023 — 7:6 (7:0), 6:2, 6:1.
Следующим соперником Де Минаура станет победитель матча Григор Димитров (Болгария) — Новак Джокович (Сербия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 22) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6 (7:0), 6:2, 6:1
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