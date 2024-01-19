Аванесян уступила Костюк в третьем круге Australian Open

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Российская теннисистка Элина Аванесян в третьем круге Australian Open уступила украинке Марте Костюк со счетом 6:4, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. На счету 21-летней россиянки эйс, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В 1/8 финала Костюк встретится с победительницей матча Мария Тимофеева (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Марта Костюк (Украина) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 6:4, 6:4