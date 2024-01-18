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Сегодня, 09:10

Аванесян — Саккари: видеообзор матча второго круга Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Элина Аванесян 17 января обыграла восьмую ракету мира Марию Саккари из Греции во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2024 — 6:4, 6:4.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

Аванесян 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Саккари 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге турнира российская теннисистка встретится с украинкой Мартой Костюк.

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Australian Open
Элина Аванесян
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