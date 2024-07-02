Аванесян обыграла украинку Калинину и вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Элина Аванесян в первом круге Уимблдона обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 21-летней россиянки 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Аванесян встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Аванесян (Россия) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:2, 6:3
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