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Сегодня, 00:48

Аванесян и Рахимова не смогли выйти четвертьфинал парного турнира US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянки Элина Аванесян и Камилла Рахимова в третьем круге парного турнира US Open уступили Си Сувэй из Тайваня и Ван Синьюй из Китая.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуты и завершилась со счетом 0:6, 6:2, 2:6. На счету россиянок 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертьфинале Сувэй и Синьюй встретится с победительницами матча Коко Гауфф/Джессика Пегула (США) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 8) — Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия) — 6:0, 2:6, 6:2

Источник: Сетка US Open
US Open
Камилла Рахимова
Элина Аванесян
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