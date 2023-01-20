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Australian Open, 20 января: Линетт — Александрова, Рыбакина — Коллинз и другие матчи третьего круга

Галина Глазко
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Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
Расписание и результаты матчей третьего круга Australian Open 2023 в женском одиночном разряде в пятницу, 20 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023

Женщины, одиночный разряд. Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 20)  — Ангелина Калинина (Украина) — 03.00 (по московскому времени)

Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия, 19) — 03.00

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия, 26) — 03.00

Джессика Пегула (США, 3) — Марта Костюк (Украина) — 05.00

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Дэниэлл Коллинз (США, 13) — 06.00

Катерина Байндль (Украина) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 06.00

Ига Свентек (Польша, 1) — Кристина Букша (Испания, Q) — 06.30

Бернарда Пера (США) — Кори Гауфф (США, 7) — 06.30

Мэдисон Кис (США, 10) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 11.00

Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция, 6) — 13.00

*время начала матчей может быть изменено

Расписание и все результаты Australian Open-2023 здесь

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