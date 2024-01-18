Australian Open 2024 — расписание и результаты 19 января: матчи Хачанова и Рублева
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 19 января.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
В третьем круге Australian Open-2024 сыграют россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев. Также на корт выйдут Новак Джокович, Янник Синнер и Стефанос Циципас.
19 января, пятница
03.00 Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15)
04.00 Янник Синнер (Италия, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26)
05.00 Тэйлор Фритц (США, 12) — Фабиан Марожан (Венгрия)
05.30 Люка Ван Аш (Франция) — Стефанос Циципас (Греция, 7)
06.30 Адриан Маннарино (Франция, 20) — Бен Шелтон (США, 16)
11.00 Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Флавио Коболли (Италия, Q)
11.00 Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30)
12.30 Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублев (Россия, 5)
* Время начала матчей предварительное.
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