Australian Open-2025, расписание и результаты 23 и 24 января: матчи Соболенко, Синнера и Джоковича
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 23 и 24 января.
23 и 24 января в 1/2 финала турнира «Большого шлема» в Мельбурне свои матчи проведут белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.
Начало игрового дня — в 11.30 по московскому времени.
23 января, четверг
1/2 финала
Арина Соболенко (Белоруссия) — Паула Бадоса (Испания)
Мэдисон Кис (США) — Ига Свентек (Польша)
24 января, пятница
1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)
Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США)
Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр
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