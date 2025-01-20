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Australian Open-2025, расписание и результаты 21 января: матчи Павлюченковой, Зверева и Джоковича

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 21 января

21 января, во вторник, в турнире «Большого шлема» в Мельбурне Арина Соболенко сыграет с Анастасией Павлюченковой, Новак Джокович встретится с Карлосом Алькарасом.

Начало игрового дня — в 03.30 по московскому времени.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

21 января, понедельник

Женщины

Коко Гофф (США) — Паула Бадоса (Испания)

Арина Соболенко (Белоруссия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Мужчины

Томми Пол (США) — Александр Зверев (Германия)

Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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