Australian Open-2025, расписание и результаты 21 января: матчи Павлюченковой, Зверева и Джоковича

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 21 января

21 января, во вторник, в турнире «Большого шлема» в Мельбурне Арина Соболенко сыграет с Анастасией Павлюченковой, Новак Джокович встретится с Карлосом Алькарасом.

Начало игрового дня — в 03.30 по московскому времени.

21 января, понедельник

Женщины

Коко Гофф (США) — Паула Бадоса (Испания)

Арина Соболенко (Белоруссия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Мужчины

Томми Пол (США) — Александр Зверев (Германия)

Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр