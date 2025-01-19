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Сегодня, 16:00

Australian Open-2025, расписание и результаты 20 января: матчи Кудерметовой, Касаткиной, Рыбакиной и Синнера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 20 января.

20 января, в понедельник, в четвертом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.

Также свои матч проведут Елена Рыбакина, Ига Свентек, Янник Синнер и Алекс Де Минаур

Начало игрового дня — в 03.30 по московскому времени.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

19 января, воскресенье
1/8 финала

Женщины

Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 03.30 (мск)

Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Кис (США) — не ранее 06.00

Эмма Наварро (США) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 08.30

Ева Лис (Германия) — Ига Свентек (Польша) — не ранее 11.00

Мужчины

Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания) — 06.00

Лоренцо Сонего (Италия) — Лернер Тин (США) — не ранее 06.30

Гаэль Монфис (Франция) — Бен Шелтон (США) — не ранее 07.30

Алекс Микельсен (США) — Алекс Де Минаур (Австралия) — не ранее 12.30

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
Australian Open
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