Australian Open-2025, расписание и результаты 19 января: Андреева — Соболенко, матчи Павлюченковой, Зверева и Джоковича

Расписание и результаты матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии-2025 19 января.

19 января, в воскресенье, в четвертом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне россиянка Мирра Андреева сыграет с 1-й ракеткой мира Ариной Соболенко, а Анастасия Павлюченкова — с Донной Векич.

У мужчин на корт выйдут испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев и серб Новак Джокович.

Начало игрового дня — в 03.30 по московскому времени.

19 января, воскресенье

1/8 финала

Мужчины

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Томми Пол (США) — 07.00 (мск)

Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 07.30

Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия) — не ранее 10.00

Новак Джокович (Сербия) — Иржи Легечка (Чехия) — не ранее 11.00

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия) — Мирра Андреева (Россия) — 03.30

Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 04.30

Паула Бадоса (Испания) — Ольга Данилович (Сербия) — не ранее 05.00

Коко Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр