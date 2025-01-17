Australian Open-2025, расписание и результаты 18 января: матчи Вероники Кудерметовой, Касаткиной и Рыбакиной
Расписание и результаты женских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 18 января.
18 января на турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Также свой матч проведет Елена Рыбакина из Казахстана.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
18 января, суббота
Третий круг
Эмма Радукану (Великобритания) — Ига Швентек (Польша)
Эмма Наварро (США) — Онс Жабер (Тунис)
Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристиан (Румыния)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия)
Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина)
Вероника Кудерметова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Элина Свитолина (Украина) — Жасмин Паолини (Италия)
Мэдисон Киз (США) — Даниэль Коллинс (США)
Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр
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