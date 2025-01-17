Australian Open-2025, расписание и результаты 18 января: матчи Хачанова и Синнера в третьем круге

Расписание и результаты мужских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 18 января.

18 января, в субботу, в третьем круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне испанец Карлос Алькарас сыграет с Нуну Боржешем из Португалии, серб Новак Джокович встретится с Томашем Махачем из Чехии.

Начало игрового дня — в 05.00 по московскому времени.

18 января, суббота

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) — Алекс Микельсен (США)

Тэйлор Фриц (США) — Гаэль Монфис (Франция)

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс де Минаур (Австралия)

Янник Синнер (Италия) — Маркос Гирон (США)

Лоренцо Сонего (Италия) — Фабиан Марожан (Венгрия)

Корентен Муте (Франция) — Ленер Тин (США)

Бен Шелтон (США) — Лоренцо Музетти (Италия)

Миомир Кецманович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр