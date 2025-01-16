Australian Open-2025, расписание и результаты 17 января: матчи Алькараса и Джоковича в третьем круге и другие

Расписание и результаты мужских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 17 января.

17 января в третьем круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне испанец Карлос Алькарас сыграет с Нуну Боржешем из Португалии, серб Новак Джокович встретится с Томашем Махачем из Чехии.

Начало игрового дня — в 05.00 по московскому времени.

17 января, пятница

Третий круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Томми Пол (США)

Джейкоб Фернли (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)

Нуну Боржеш (Португалия) — Карлос Алькарас (Испания)

Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания)

Иржи Легечка (Чехия) — Бенжамен Бонзи (Франция)

Уго Умбер (Франция) — Артур Филс (Франция)

Новак Джокович (Сербия) — Томаш Махач (Чехия)

Джек Дрейпер (Великобритания) — Александр Вукич (Австралия)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр