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Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Алькараса, Джоковича и Зверева

Владислав Маслов
Корреспондент
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Теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото Reuters
Расписание и результаты мужских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 15 января.

15 января во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют Александр Зверев и Карлос Алькарас — 2-я и 3-я ракетки мира соотвественно, а также 10-кратный победитель турнира Новак Джокович.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

15 января, среда
Второй круг

03:00. Рейлли Опелка — Томаш Махач

04:10. Бенжамен Бонзи — Франческо Пассаро

04:10. Иржи Лехечка — Юго Гастон

04:10. Роберто Карбальес Баэна — Джеймс Дакворт

05:00. Джордан Томпсон — Нуну Боржес

05:00. Йошихито Нишиока — Карлос Алькарас

05:20. Артур Казо — Джейкоб Фернли

05:50. Юго Эмбер — Хади Хабиб

05:50. Кей Нисикори — Томми Пол

05:50. Кентен Алис — Артур Фис

06:00. Новак Джокович — Жайме Фариа

06:00. Александр Вукич — Себастьян Корда

07:40. Алехандро Давидович-Фокина — Феликс Оже-Альяссим

11:00. Джек Дрэйпер — Танаси Коккинакис

11:00. Каспер Рууд — Якуб Меньшик

12:10. Педро Мартинес Портеро — Александр Зверев

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
Australian Open
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