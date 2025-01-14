Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Алькараса, Джоковича и Зверева
15 января во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют Александр Зверев и Карлос Алькарас — 2-я и 3-я ракетки мира соотвественно, а также 10-кратный победитель турнира Новак Джокович.
15 января, среда
Второй круг
03:00. Рейлли Опелка — Томаш Махач
04:10. Бенжамен Бонзи — Франческо Пассаро
04:10. Иржи Лехечка — Юго Гастон
04:10. Роберто Карбальес Баэна — Джеймс Дакворт
05:00. Джордан Томпсон — Нуну Боржес
05:00. Йошихито Нишиока — Карлос Алькарас
05:20. Артур Казо — Джейкоб Фернли
05:50. Юго Эмбер — Хади Хабиб
05:50. Кей Нисикори — Томми Пол
05:50. Кентен Алис — Артур Фис
06:00. Новак Джокович — Жайме Фариа
06:00. Александр Вукич — Себастьян Корда
07:40. Алехандро Давидович-Фокина — Феликс Оже-Альяссим
11:00. Джек Дрэйпер — Танаси Коккинакис
11:00. Каспер Рууд — Якуб Меньшик
12:10. Педро Мартинес Портеро — Александр Зверев
Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр