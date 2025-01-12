Australian Open-2025, расписание и результаты 13 января: Самсонова — Рахимова, матчи Потаповой и Павлюченковой

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 13 января.

13 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне россиянка Людмила Самсонова сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой. Свои матчи проведут Анастасия Потапова, Полина Кудерметова и Анастасия Павлюченкова.

Во второй день Australian Open также на корт выйдут вторая ракетка мира, полька Ига Свентек и американка Коко Гауфф.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

13 января, понедельник

Первый круг

Леолия Жанжан (Франция) — Джоди Беррейдж (Великобритания) — 03.00 (мск)

Лаура Зигемунд (Германия) — Хэйли Баптист (США)

Аранча Рус (Нидерланды) — Ольга Данилович (Сербия)

Людмила Самсонова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия)

Зейнеп Сонмез (Турция) — Талия Гибсон (Австралия)

Моюка Утидзима (Япония) — Магда Линетт (Польша)

Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Кэти Волынец (США)

Коко Гауфф (США) — София Кенин (США) — не ранее 03.30

Айла Томлянович (Австралия) — Эшлин Крюгер (США)

Лючия Бронцетти (Италия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — не ранее 04.30

Тамара Зиданшек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия)

Элина Свитолина (Украина) — Сорана Кирстя (Румыния)

Магдалена Фрех (Польша) — Полина Кудерметова (Россия)

Сара Бейлек (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США) — не ранее 05.00

Белинда Бенчич (Швейцария) — Елена Остапенко (Латвия)

Маркета Вондроушова (Чехия) — Яна Фетт (Хорватия)

Катержина Синякова (Чехия) — Ига Свентек (Польша) — не ранее 05.30

Петра Мартич (Хорватия) — Кейтлин Кристиан (США) — не ранее 06.30

Юле Нимайер (Германия) — Мая Хвалиньска (Польша)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай)

Нао Хибино (Япония) — Марта Костюк (Украина)

Элисе Мертенс (Бельгия) — Виктория Голубич (Швейцария) — не ранее 08.30

Грит Миннен (Бельгия) — Дестани Айява (Австралия)

Каролина Мухова (Чехия) — Надя Подороска (Аргентина)

Майя Джойнт (Австралия) — Джессика Пегула (США) — не ранее 09.00

Наоми Осака (Япония) — Каролин Гарсия (Франция) — не ранее 13.00

Дарья Снигур (Украина) — Дэниэлл Коллинз (США)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр