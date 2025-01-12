Australian Open-2025, расписание и результаты 13 января: матчи Сафиуллина, Котова, Джоковича, Алькараса и Синнера
13 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россияне Роман Сафиуллин и Павел Котов.
Также свои матчи проведут серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
13 января, понедельник
Первый круг
Николоз Басилашвили (Грузия) — Якуб Меншик (Чехия) — 03.00 (мск)
Артур Риндеркнех (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США)
Алехандро Табило (Чили) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)
Стефанос Циципас (Греция) — Алекс Микельсен (США)
Джеймс Дакуорт (Австралия) — Доминик Штрикер (Швейцария) — не ранее 04.30
Джеймс Маккейб (Австралия) — Мартин Ландалусе (Испания)
Александр Мюллер (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия)
Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — Фабиан Марожан (Венгрия)
Джордан Томпсон (Австралия) — Доминик Кепфер (Германия) — не ранее 05.00
Танаси Коккинакис (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 06.00
Есихито Нисиока (Япония) — Азиз Дугаз (Тунис)
Янник Синнер (Италия) — Николас Харри (Чили)
Тристан Скулкейт (Австралия) — Таро Даниэль (Япония)
Себастьян Баэс (Аргентина) — Артур Казо (Франция) — не ранее 06.30
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Александр Вукич (Австралия)
Джек Дрейпер (Великобритания) — Мариано Навоне (Аргентина)
Лукаш Клейн (Словакия) — Себастьян Корда (США)
Давид Гоффен (Бельгия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — не ранее 08.00
Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Томми Пол (США)
Джейми Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия)
Фабио Фоньини (Италия) — Григор Димитров (Болгария)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Шан Цзюньчэн (Китай) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — не ранее 8.30
Новак Джокович (Сербия) — Нишеш Басаваредди (США) — не ранее 11.00
Джейкоб Фернли (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия)
Александр Шевченко (Казахстан) — Карлос Алькарас (Испания)
Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр