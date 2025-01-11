Australian Open-2025, расписание и результаты 12 января: Котов — Фария, Зверев — Пуй и другие матчи

Расписание и результаты мужcких матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 12 января.

12 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграет только один россиянин. Павел Котов встретится с Джейми Фария (Португалия).

Также на корт выйдут немец, вторая ракетка мира Александр Зверев и норвежец Каспер Рууд.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

12 января, воскресенье

Первый круг

Юго Гастон (Франция) — Омар Джасика (Австралия) — 03.00 (мск)

Отто Виртанен (Финляндия) — Артур Филс (Франция) — 03.30 (предварительное время)

Кеи Нисикори (Япония) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 04.30 (предварительное время)

Готье Онклин (Бельгия) — Райлли Опелка (США)

Хади Хабиб (Ливан) — Бу Юньчаокэтэ (Китай)

Каспер Рууд (Норвегия) — Хауме Мунар (Испания) — 05.00 (предварительное время)

Адам Уолтон (Австралия) — Кантен Алис (Франция)

Джейми Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия)

Сумит Нагал (Индия) — Томаш Махач (Чехия) — 06.00 (предварительное время)

Шан Цзюньчэн (Китай) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 06.30 (предварительное время)

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Александр Вукич (Австралия) — 07.30 (предварительное время)

Педро Мартинес (Испания) — Лучано Дардери (Италия)

Есихито Нисиока (Япония) — Азиз Дугаз (Тунис)

Уго Умбер (Франция) — Маттео Джиганте (Италия) — 10.30 (предварительное время)

Иржи Легечка (Чехия) — Ли Ту (Австралия) — 11.00 (предварительное время)

Люка Пуй (Франция) — Александр Зверев (Германия) — 12.30 (предварительное время)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр