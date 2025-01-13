Australian Open 2025: где смотреть трансляции матчей турнира в прямом эфире

Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне

Основной турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. В программе турнира представлены соревнования в одиночном разряде у мужчин и женщин, в парном разряде (мужские, женские и смешанные пары), юниорские турниры, матчи легенд и теннис на колясках.

Официальных трансляций Australian Open-2025 в России нет. Матчи в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». На английском языке видеотрансляции игр проводятся на официальном сайте соревнований.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных игровых дней и интересных матчей. Ключевые события и результаты игр Australian Open-2025 можно изучать в матч-центре нашего сайта «СЭ».

Сетки турнира, расписание и результаты встреч доступны в разделах «Большого шлема» и Australian Open на сайте «СЭ».