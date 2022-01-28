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Australian Open: Медведев сыграет с Циципасом и другие матчи. Расписание 28 января

Расписание матчей Australian Open 28 января
Галина Глазко
Даниил Медведев.
Фото AFP

В пятницу, 28 янврая, на Australian Open состоится два полуфинальных матча в мужском одиночном разряде и финал в смешанных парах. Единственный представитель России Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции.

Турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису завершится 30 января. Игры Australian Open проходят в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд турнира составляет 54 000 000 долларов.

Australian Open-2022. 28 января

Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала (время начала — московское)

06.30. Маттео Берреттини (Италия, 7) — Рафаэль Надаль (Испания, 6)

11.30. Стефанос Циципас (Греция, 4) — Даниил Медведев (Россия, 2)

Смешанные пары. Финал

04.00. Джейми Форлис (Австралия) / Джейсон Кублер (Австралия) — Кристина Младенович (Франция)/ Иван Додиг (Хорватия)


Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Кристина Младенович
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
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