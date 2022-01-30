В воскресенье, 30 января, российский теннисист Даниил Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open-2022.

Матч пройдет на стадионе «Мельбурн-Парк» в Мельбурне. Начало — в 11.30 по московскому времени.

На данный момент испанец ведет в очном противостоянии со счетом 3:1. Все три свои победы Надаль одержал в 2019 году, когда оказывался сильнее Медведева в монреальском и нью-йоркском финале, а также в группе итогового турнира ATP. В 2020 году россиянин сократил отставание, выиграв Итоговый турнир в Лондоне.

Следить за финалом можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте Eurosport.