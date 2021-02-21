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Australian Open-2021 посетили более 130 тысяч зрителей

13:33
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Открытый чемпионат Австралии 2021 года за 14 дней посетили более 130 тысяч человек, информирует пресс-служба турнира в Twitter.

Финальный матч между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым посетили 7 426 зрителей.

Напомним, соревнования на Australian Open первые пять дней проходили без зрителей из-за ограничений, связанных с коронавирусом. С 17 февраля трибуны стадионов в Мельбурне заполнялись на 50 процентов.

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