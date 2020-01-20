Медведев, Шарапова и другие россияне стартуют на Australian Open. Расписание и результаты

В понедельник в Мельбурне стартовал первый турнир Большого шлема 2020 года — Australian Open. Во вторник в расписании — 13 матчей с участием россиян (время начала — мск).

Мужчины. Первый круг

4:45. Марио Вилелья Мартинес (Испания) — Карен Хачанов (Россия, 16)

6:05. Фернандо Вердаско (Испания) — Евгений Донской (Россия, LL)

8:00. Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Андрей Рублев (Россия, 17)

11:00. Даниил Медведев (Россия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США)

Женщины. Первый круг

2:30. Маргарита Гаспарян (Россия) — Мария Саккари (Греция, 22)

4:15. Донна Векич (Хорватия, 19) — Мария Шарапова (Россия, WC)

4:15. Мэдисон Кис (США, 10) — Дарья Касаткина (Россия)

5:45. Людмила Самсонова (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия)

7:00. Дэниэлл Коллинз (США, 26) — Виталия Дьяченко (Россия)

8:05. Маркета Вондроушова (Чехия, 15) — Светлана Кузнецова (Россия)

9:20. Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия)

9:20. Ясмин Паолини (Италия) — Анна Блинкова (Россия)

11:40. Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Нина Стоянович (Сербия)