Медведев, Шарапова и другие россияне стартуют на Australian Open. Расписание и результаты
В понедельник в Мельбурне стартовал первый турнир Большого шлема 2020 года — Australian Open. Во вторник в расписании — 13 матчей с участием россиян (время начала — мск).
Мужчины. Первый круг
4:45. Марио Вилелья Мартинес (Испания) — Карен Хачанов (Россия, 16)
6:05. Фернандо Вердаско (Испания) — Евгений Донской (Россия, LL)
8:00. Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Андрей Рублев (Россия, 17)
11:00. Даниил Медведев (Россия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США)
Женщины. Первый круг
2:30. Маргарита Гаспарян (Россия) — Мария Саккари (Греция, 22)
4:15. Донна Векич (Хорватия, 19) — Мария Шарапова (Россия, WC)
4:15. Мэдисон Кис (США, 10) — Дарья Касаткина (Россия)
5:45. Людмила Самсонова (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия)
7:00. Дэниэлл Коллинз (США, 26) — Виталия Дьяченко (Россия)
8:05. Маркета Вондроушова (Чехия, 15) — Светлана Кузнецова (Россия)
9:20. Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия)
9:20. Ясмин Паолини (Италия) — Анна Блинкова (Россия)
11:40. Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Нина Стоянович (Сербия)
Если планируете болеть за россиян завтра на Australian Open — ложитесь спать пораньше! ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 20, 2020
В предварительном расписании — сразу 13 встреч 1-го круга! ? pic.twitter.com/KAOV0s5Xik