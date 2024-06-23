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Сегодня, 20:14

ATP удалила сообщение о том, что Маррей пропустит Уимблдон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Энди Маррей.
Фото Reuters

ATP удалила из соцсетей сообщение о том, что британский теннисист Энди Маррей пропустит Уимблдон-2024.

Как сообщает The Sun, удалить публикацию попросили в команде 37-летнего теннисиста, поскольку Маррей рассчитывает восстановиться к старту турнира.

Ранее в соцсетях ATP сообщили, что Маррей не сыграет на Уимблдоне из-за восстановления после операции на спине.

Маррей является трехкратным победителем турниров «Большого шлема». Он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

Теннис
Уимблдон
Энди Маррей
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