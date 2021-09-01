Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своем Instagram опубликовала пост после выхода во второй круг US Open.

«Атмосфера была бомбическая сегодня», — подписала снимок девушка.

В первом круге россиянка обыграла американку Элисон Риске (6:4, 6:2). Следующей соперницей Павлюченковой станет сербка Анна Шмидлова, которая ранее победила американку Эшлин Крюгер.