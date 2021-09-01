«Атмосфера была бомбическая сегодня». Павлюченкова — о первом круге US Open
08:43
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своем Instagram опубликовала пост после выхода во второй круг US Open.
«Атмосфера была бомбическая сегодня», — подписала снимок девушка.
В первом круге россиянка обыграла американку Элисон Риске (6:4, 6:2). Следующей соперницей Павлюченковой станет сербка Анна Шмидлова, которая ранее победила американку Эшлин Крюгер.
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