Ассоциация тенниса США признала, что судья допустила ошибку в матче Калинской

Ассоциация тенниса США (USTA) заявила, что судья на вышке матча между Анной Калинской и Беатрис Хаддад-Майей, состоявшемся в рамках 3-го круга турнира «Большого шлема», допустила ошибку в пользу бразильянки. Как отметили в организации, арбир не видела правильного ракурса.

«После завершения проверки, во время трансляции был показан дополнительный ракурс. Судья не видела этой записи перед вынесением решения», — приводит слова представителя USTA Брендона Макинтайра The Washington Post.

Напомним, в первом сете при счете 2:0 и 40-40 на подаче Хаддад-Майи россиянка взяла видеоповтор, посчитав, что соперница не успела коснуться мяча раньше второго отскока. Судья после повтора оказалась на стороне бразильянки. Матч завершился поражением Калинской со счетом 3:6, 1:6.