Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:08

Карацев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл казахстанцу Александру Шевченко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 4:6, 6:4, 6:1, 1:6, 4:6.

Игра продолжалась 3 часа 16 минут. На счету россиянина 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 22. Его соперник оформил 11 эйсов, допустил 4 двойные и реализовал 9 брейков из 15.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Шевченко сыграет против представителя Франции Корантена Муте.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Аслан Карацев
6
2
Читайте также
«Краснодар» обыграл «Динамо» и стал вторым в РПЛ
Семья Шумахера выиграла суд о фейковом интервью с нейросетью
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
Хави зовут в «Челси» вместе с Гави, почему новым тренером «Барсы» назначают Флика. Что происходит в «Барселоне» после окончания чемпионата Испании
Друг сдавшегося на танке в российский плен бойца ВСУ объяснил поступок мужчины
Столтенберг: НАТО пытается избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 27 мая: Кепфер — Медведев, Зверев — Надаль и другие

Авдеева уступила Гауфф в первом круге «Ролан Гаррос»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости