Фис — о матче с Рублевым: «Шансы будут 50 на 50»

Французский теннисист Артюр Фис перед матчем третьего круга «Ролан Гаррос» против россиянина Андрея Рублева отметил, что шансы на победу будут равными.

«Надеюсь, что буду на 100 процентов готов к игре в субботу. Она будет против Рубло. Это будет нелегкий матч, он уже вошел в пятерку лучших, но, когда мы выйдем на корт, шансы будут 50 на 50», — цитирует Le Parisien Фиса.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Фис переиграл испанца Хауме Мунара, а Рублев победил Адама Уолтона из Австралии.