Алькарас вышел в четвертьфинал US Open и сыграет против Легечки

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в трех сетах победил француза Артура Риндеркнеха в четвертом круге Открытого чемпионата США — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

Встреча длилась 2 часа 14 минут. Алькарас 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 11 эйсов, 4 «двойные» и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

В четвертьфинале US Open испанец сыграет против чеха Иржи Легечки, который в четвертом раунде нанес поражение Адриану Маннарино из Франции (7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4

Иржи Легечка (Чехия, 20) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2