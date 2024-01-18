Руне проиграл 122-й ракетке мира Казо во втором круге Australian Open

Датский теннисист Хольгер Руне проиграл французу Артуру Казо во втором круга Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Казо. Спортсмены провели на корте 3 часа 23 минуты.

8-я ракетка мира Руне 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету 122-й ракетки мира Казо 18 эйсов, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Следующим соперником француза станет Таллон Грикспур (Нидерланды).

Мельбурн (Австралия)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Артур Казо (Франция, WC) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:3