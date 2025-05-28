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28 мая 2025, 21:31

Соболенко одержала уверенную победу над Тайхманн во втором круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:1.

Встреча длилась 1 час 20 минут. На счету первой ракетки мира 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Следующей соперницей Соболенко станет сербка Ольга Данилович, занимающая 34-е место в мировом рейтинге.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 6:1

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Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
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