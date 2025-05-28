Соболенко одержала уверенную победу над Тайхманн во втором круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:1.

Встреча длилась 1 час 20 минут. На счету первой ракетки мира 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Следующей соперницей Соболенко станет сербка Ольга Данилович, занимающая 34-е место в мировом рейтинге.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 6:1