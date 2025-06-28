Соболенко заявила, что ситуация в финале «Ролан Гаррос» ее многому научила: «Урок усвоен»

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что вынесла урок из ситуации после своей эмоциональной реакции на поражение в финале «Ролан Гаррос».

В решающем матче турнира «Большого шлема» белоруска уступила американке Коко Гауфф. На пресс-конференции Соболенко объяснила поражение собственными ошибками, а не игрой соперницы. После этих слов теннисистка подверглась жесткой критике со стороны экспертов и болельщиков.

«Я всегда очень хорошо относилась к Коко. Как я и говорила, я написала ей, что не хотела ее обидеть. Я просто была очень расстроена собой, и эмоции взяли надо мной верх. Я полностью потеряла контроль. Но что сделано, то сделано. Считаю, я получила то, что заслуживаю. Это было тяжелое время для меня. Урок усвоен. Честно признаться, я даже рада тому, что произошло со мной в Париже, потому что мне удалось многому научиться», — приводит Independent слова Соболенко.

Белоруска добавила, что с удовольствием сыграла бы с Гауфф в финале Уимблдона, который стартует 30 июня.