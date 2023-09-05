Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:26

Соболенко рассказала, как Джокович поздравил ее с выходом на первую строчку мирового рейтинга

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что после US Open станет первой ракеткой мира.

«Я узнала об этом в понедельник утром, но старался сосредоточиться на предстоящей игре, не позволяя этим новостям отвлекать меня. Я получил много сообщений и поддержки от многих людей, игроков. Самое смешное было от Джоковича, потому что он тоже станет первым номером после US Open. Он просто прислал мне [сообщение, в котором говорилось]: «Улыбнись, если ты скоро станешь первым номером мира». Это было самое смешное», — приводит слова Соболенко сайт US Open.

Также 25-летняя теннисистка ответила на вопрос о том, как будет отмечать свой выход на первую строчку рейтинга.

«Я сосредоточена на US Open. Я не хочу ничего праздновать до окончания турнира. Поэтому я просто сосредоточусь на матчах, а не на том, что стала номер один в мире», — сказала Соболенко.

Ига Свентек. Свентек проиграла звание первой ракетки мира. Новой теннисной королевой станет Соболенко

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Соболенко обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:3. В четвертьфинале она встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Теннис
US Open
Арина Соболенко
Новак Джокович
2
Читайте также
Бах выступил против инициативы Украины о бойкоте Олимпиады
КХЛ внесла изменения в регламент после дисквалификации вратаря ЦСКА Федотова
Хакеры взломали сайты минобороны и сейма Латвии
Компания PariMatch подала иск против президента Украины Зеленского
Эксперт рассказал о значении удара по судостроительному заводу Украины
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче US Open с де Минауром
Жабер: «Надеюсь, Соболенко останется первой ракеткой мира, пока я не доберусь до нее»
Первая ракетка мира оставила US Open без россиянок. Соболенко сильнее Касаткиной
Алькарас стал вторым молодым игроком, вышедшим в четвертьфинал на четырех подряд турнирах «Большого шлема»
Есть русский четвертьфинал в США! Медведев с ингалятором прошел Де Минаура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жабер: «Надеюсь, Соболенко останется первой ракеткой мира, пока я не доберусь до нее»

Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче US Open с де Минауром
Новости
RSS RSS
Все новости