Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Белоруска Арина Соболенко обыграла польку Игу Свентек со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 в полуфинале «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» в Париже. Ранее ее лучшим результатом был полуфинал в 2023-м. Тогда Соболенко уступила чешке Каролине Муховой.

27-летняя белорусская теннисистка выиграла три турнира «Большого шлема» в одиночном разряде: дважды Australian Open (2023, 2024) и один раз US Open (2024).