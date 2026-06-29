Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона.

В первом круге белоруска победила представительницу Сербии Теодору Костович со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 3 минуты.

Соболенко сделала за игру 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. У 184-й ракетки мира Костович — 3 эйса и 1 двойная ошибка, 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

Соболенко сыграет во втором круге с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Александра Олейникова (Украина).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Теодора Костович (Сербия, Q) — 6:2, 6:3