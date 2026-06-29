Соболенко вышла во второй круг Уимблдона
Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона.
В первом круге белоруска победила представительницу Сербии Теодору Костович со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 3 минуты.
Соболенко сделала за игру 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. У 184-й ракетки мира Костович — 3 эйса и 1 двойная ошибка, 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.
Соболенко сыграет во втором круге с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Александра Олейникова (Украина).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Теодора Костович (Сербия, Q) — 6:2, 6:3
Источник: Сетка Уимблдона
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